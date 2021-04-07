Спортсмены Владимирской области стали призерами первенства России и Всероссийских соревнований по спортивной радиопеленгации

С 26 марта по 1 апреля в Горячем ключе Краснодарского края состоялись Первенство РФ и Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации.

Турнир собрал более 200 участников со всей России. Владимирскую область представляли, в том числе, и 12 спортсменов областной спортивной школы ГБУ ВО «КСШ».

По итогам соревнований наши юноши и девушки показали отличные результаты в своих возрастных категориях.

Победителем Первенства РФ (спринт) ( в категории юниоров до 20 лет) стал Мастер спорта Андрей Григорьев. Бронзовым призером Первенства РФ (в категории юниоров до 20 лет) стала кандидат в мастера спорта Валерия Парамонова. Также бронзовыми призерами стали: в категории девушек 16 лет - Маргарита Шмалько, в категории девушек 12 лет - Ангелина Орлова

Результаты Всероссийских соревнований: в категории юниоров Андрей Григорьев - 1 место в диапазоне 144 и 3 место в диапазоне 3.5 мгц. Валерия Парамонова - 1 место в диапазоне 144 мгц и 3 место в диапазоне 3.5 мгц. Дарья Курбакова - 2 место в диапазоне 144 мгц среди девушек 14 лет. Дарья Прохорова - 3 место в диапазоне 144 мгц и 3 место в диапазоне 3,5 мгц. Ангелина Орлова 2 место в диапазоне 3,5 мгц.

Григорьев дважды подтвердил норматив Мастера спорта, Маргарита Шмалько выполнила 1 взрослый разряд, Дарья Курбакова - 2 взрослый и Ангелина Орлова – 3 взрослый.