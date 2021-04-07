Владимирское "Торпедо" проиграло в Долгопрудном

6 апреля владимирское "Торпедо" встречалось на выезде с главным фаворитом сезона - коллективом "Олимп-Долгопрудный". Судьбу противостояния решил всего лишь один точный удар по воротам черно-белых в исполнении хозяев поля.

- Мы разбирали эту команду достаточно хорошо. До гола играли хорошо, в прессинге заставляли ошибаться соперника. Не хватило немного концовки в завершающей стадии. А после гола, после такой грубейшей ошибки в обороне, психологически молодые футболисты немного подсели. А команда соперников, наоборот, была вдохновлена этим голом и создала несколько моментов. Спасибо Артему Ковешникову, который выручил в безнадежных моментах, - прокомментировал главный тренер черно-белых Дмитрий Вязьмикин.

Следующий матч состоится 12 апреля. "Торпедо" примет команду из Смоленска.