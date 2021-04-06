В детский сад Юрьев-Польского поставили 15 литров просроченного молока

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, специалистами ведомства на днях был выявлен факт поставки в один из детских садов райцентра 15 килограммов просроченного молока (что соответствует почти 15 литрам). Документы на сомнительную продукцию были оформлены ветеринарным врачом районной ветстанции.

- Документ был оформлен 30 марта 2021 года. При этом, дата выработки молока указана в документах 22 марта 2021, срок хранения до 23 марта 2021 года, - сообщили в региональном главке Россельхознадзора.

При этом ответственный сотрудник детского садика подтвердил, что молоко действительно поступило в дошкольное учреждение и было принято.

Теперь на ветврача, оформившего сопроводительные документы, будет составлен административный протокол. А руководству детского садика направлено предупреждение о том, что в случае повторного нарушения их заблокируют в специальной системе ФГИС «Меркурий», без которой оформить поставки будет невозможно.