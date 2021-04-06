В Вязниках понтонный мост через Клязьму снимут к 9 апреля

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по состоянию на 6 апреля, затопленным остается мост в районе деревни Чижово Собинского района, в результате чего ограничено сообщение по дороге-дублеру с самим Чижово, а также с деревнями Бузаково, Яковлево и Тетерино, однако через два-три дня вода здесь уйдет.

А вот в деревне Юрино перелив моста не произошел, так что в объезд ехать не придется.

В то же время, пока актуальна информация по выходу в пойму реки Серой под Александровом и Нерли в Суздальском районе. Если Нерль выйдет из берегов, некоторые приусадебные участки может затопить.

Вместе с тем, в течение трех ближайших дней под водой может оказаться часть дороги возле деревни Лучки Юрьев-Польского района.

Также 8-9 апреля планируется снятие понтонного моста через Клязьму в Вязинковском районе. В результате 16 посёлков Заречной зоны традиционно окажутся отрезанными от «большой земли», однако на данный момент к этому уже все готово.