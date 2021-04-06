Владимирские спортсменки вернулись с медалями со Всероссийских соревнований по спортивной аэробике

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С 1 по 5 апреля в Суздале прошли Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России 2021», в которых приняли участие около 500 спортсменов из 15 регионов России. Владимирскую область представляли спортсмены из Владимира и Камешково.

По итогам состязаний воспитанницы СК "Буревестник" при ВлГУ (Стефания Шатунова, Дарья Махалова, Ольга Рыбакова, Варвара Коробкина, Александра Юн, Анастасия Рунова, София Жданова, Елизавета Симонова) заняли 1 место в юношеском возрасте в групповых упражнениях.

В этой же возрастной категории трио Стефания Шатанунова , Дарья Махалова, Ольга Рыбакова заняли 3 место.

В соревнованиях юниоров спортсменки из Владимира стали серебряными призерами.