В Центре ИЗО откроется выставка "Реалисты России"

С 8 апреля в Центре ИЗО начнет работу выставка "Реалисты России".

Идея ее создания принадлежит директору картинной галереи «Ренуар» Анне Дулько, которая предложила художникам онлайн-проекта «Верещагинка» объединиться и собрать живую экспозицию современных реалистов.

Первая передвижная выставка состоялась в октябре 2019 года в Череповце на родине великого русского художника Верещагина и имела большой успех. В дальнейшем продолжила свой путь по городам России. 8 декабря прошлого года состоялось открытие второго сезона «Реалистов России» в Череповце в МАУК «Камерный театр».

Теперь организаторы представят выставку во Владимире. Она познакомит зрителей с лучшими образцами современной русской реалистической школы живописи. Их авторы являются лауреатами российских и зарубежных конкурсов, выставок и пленэров. Это представители разных региональных отделений Союзов Художников. Имена некоторых из них внесены в альбом «Лучшие живописцы России».

Выставка объединяет более 20 художников-реалистов. Большинство представленных произведений - пейзажи, демонстрирующие красоту русской природы.

Выставка продлится до 3 мая. Цена билетов – 50-100 рублей.