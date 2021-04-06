В Коврове пожилой мужчина попал под колеса «Мерседеса»

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, инцидент произошел 5 апреля в центре Коврова на проспекте Ленина.

- Водитель автомобиля «Мерседес» 1971 года рождения допустил наезд на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу под красный сигнал светофора, - сообщил старший инспектор областного УГИБДД Михаил Маслов.

Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался. На тот момент личность мужчины установить не удалось, на вид ему было около 70 лет.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.