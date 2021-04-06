Во Владимирской области обнаружился подозреваемый в убийстве курсанта МВД

Как сообщает МВД России, сотрудники Главного управления уголовного розыска раскрыли убийство курсанта Санкт-Петербургского университета МВД. Преступление было совершено в февраля 2014 года — в тот день в Северной столице неизвестный выстрелил из ружья в курсанта 2 курса, возвращавшегося домой с учебы в форменном обмундировании.

Оперативники установили личность предполагаемого убийцы, которым оказался житель Санкт-Петербурга 1988 года рождения. Выяснилось, что в настоящее время он находится во Владимирской области, где отбывает наказание в одной из колоний. Во Владимирскую область его доставили еще в 2018 году, когда мужчина получил 19 лет и 6 месяцев за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Оперативники уже допросили заключенного, который дал признательные показания.