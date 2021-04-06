В Александрове открылась выставка, посвященная детству конца XIX - начала XX веков

фото с сайта музея "Александровская слобода"

В музее "Александровская слобода" открылась выставка "Ретро. детский мир".

Вернуть взрослому посетителю забытые встречи с любимыми «игрушечными друзьями», а юному гостю рассказать о счастливом детстве без гаджетов – такова цель этой выставки. На ней представлены предметы из фондов музея-заповедника, а также бережно хранимые личные вещи жителей города.

В первом зале представлена тема детства конца XIX - начала XX веков. Счастливое и беззаботное детство в то время было привилегией состоятельных семей. В шкафах и на этажерках бережно хранили игрушки. Некоторые стоили очень дорого, например, фарфоровые куклы-модницы, миниатюрные сервизы и т.п. ассоциировались с традициями «модного» этикета, украшая интерьер детской комнаты.

Во втором зале посетитель погружается в советское детство нынешних бабушек и дедушек. Разнообразен и ассортимент игрушек, которые рассматривались не только как средство познания мира, но и идеологического воспитания «юных строителей коммунизма». На выставке представлен и типовой интерьер комнаты советской квартиры, где семья проводила свой досуг.

Цена билета - 100, 150 рублей.