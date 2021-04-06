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Общество6 апреля 2021 12:53

Владимирцев приглашают поучаствовать в "Марше парков"

Акция пройдет 22 апреля
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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22 апреля Владимирская область присоединится к Международной природоохранной акции «Марш парков».

В этом году большая часть мероприятия планируется на территории памятника природы «Загородный лесопарк «Комзяки» в городе Вязники. Планируется не только очистить территорию от бытового мусора, но и убрать сухостой, установить информационные аншлаги, а также синичники для птиц.

Напомним, что «Марш парков» - это международная природоохранная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям. Цель – привлечение внимания к проблемам особо охраняемых природных территорий, оказание им реальной практической помощи.