Ковровчанин в соцсетях распространял запрещенный видеоклип

Как сообщает прокуратура Владимирской области, житель Коврова при помощи своего смартфона занимался распространением в одной из популярных социальных сетей видеоклип с песней, которую еще в ноябре 2012 года Вологодский городской суд признал экстремистским материалом. Соответственно, клип был включен в список экстремистских материалов.

На пользователя соцсетей было возбуждено дело об административном правонарушении за распространение экстремистских материалов.

- По результатам его рассмотрения виновное лицо оштрафовано, запрещенная информация из сети «Интернет» удалена, - сообщили в областной прокуратуре.

Как отметили в надзорном ведомстве региона, в Коврове этот случай за минувшие два месяца стал уже четвертым. Все распространители запрещенной музыки также были оштрафованы.