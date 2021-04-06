Жителей Владимирской области оштрафовали больше чем на 4 миллиона рублей за несданный тест на ковид

С 1 августа прошлого по настоящее время во Владимирскую область из-за границы вернулось 19937 человек.

- Не внесли сведения о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию 533 человека, эти люди могут являться потенциальными источниками инфекции.По результатам тестов тех, кто сдал тесты на COVID-19, у 123 был выявлен вирус, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

На людей, которые не сдали тест, возбудили дела об административном правонарушении. На сегодняшний день составлено 533 протокола об административном правонарушении, все они направлены на рассмотрение в суды.

По состоянию на 5 апреля судами рассмотрено 438 протоколов, общая сумма наложенных штрафов составила 4 223 000 рублей.