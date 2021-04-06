Житель Петушков получил срок за угон, убийство и тяжкий вред здоровью

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 58-летний петушинец обвинялся сразу в трех преступлениях, два из которых оказались тяжкими.

Как установлено судом, в ноябре 2019 года мужчина во время совместного застолья похитил у 43-летнего знакомого ключи от машины, отправился кататься, устроил ДТП и сбежал.

А уже в мае 2020 года он распивал спиртное в квартире 33-летнего приятеля, и в ходе конфликта ударил того ножом в живот. Потерпевшего спасли врачи, однако вред здоровью оказался тяжким.

Третий эпизод случился в июне того же года по месту жительства осужденного. В тот день они вместе со знакомым 36-летним жителем Петушков сидели у того дома и пили алкоголь. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, и гость предложил хозяину выйти на лестничную площадку «поговорить». Там он ударил оппонента ножом в грудь, попав в сердце. Хозяин квартиры скончался на месте, а убийца был задержан.

В ходе следствия вину он не признал, однако собранных доказательств оказалось достаточно — с учетом всех обстоятельств Петушинский районный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии особого режима.