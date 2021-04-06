В Музее Хрусталя открылась выставка художника Владимира Севостьянова

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Выставка «По дороге в Гусь…» – это совместный проект музея-заповедника и Владимира Севостьянова. Задумки по его реализации были уже давно, но, в частности, художник не до конца верил в то, что эксперимент по соединению в одном зале двух самодостаточных видов художественного искусства увенчается успехом.

Особое внимание на выставке уделено достижению гармонии цвета в живописи и стекле, чтобы подчеркнуть единое природное начало.

За 40 лет творческой работы Владимир Севостьянов состоялся как художник, яркий представитель владимирской школы живописи. Невольная вовлеченность в круговорот природы, наблюдение череды житейских ситуаций вокруг отразились и в творчестве мастера. Владимир Петрович конструирует в своей душе композиции для самого себя, осмысливает их, а потом переносит на холст. Он так и говорит: на этих картинах мои мысли, мои ассоциации, мое видение окружающего мира.

Художник не любит много распространяться о своем творчестве, особенно, когда его просят выделить какую-то одну работу: уходя от ответа, Владимир Севостьянов замечает, что самая лучшая – еще впереди. Ну а те картины, которые в этот раз представлены на выставке в Гусь-Хрустальном, можно будет посмотреть до 6 июня.