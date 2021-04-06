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Коронавирус Covid-196 апреля 2021 10:56

Во Владимирской области режим самоизоляции для пенсионеров продлили до 30 апреля

Освобожденными от ограничительного режима остаются те, кто сделал прививку
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области вновь продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет. На сей раз - до 30 апреля.

Напомним, представителям старшего поколения разрешается ходить в больницы, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку.

Согласно постановлению Правительства РФ, пенсионеры могут продлить электронные больничные до 1 мая. Это касается работающих пенсионеров, которые не перешли на «удаленку» и не находятся в отпуске. Продлённые или выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования.

От режима самоизоляции освобождены люди старше 65 лет, которые: прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки, имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.

В регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный.

Социальные работники помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг около 7,5 тысячам жителей области. В отдаленные населенные пункты для оказания помощи выезжают мобильные бригады.