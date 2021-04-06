В Юрьевце дорожники отремонтируют подземный переход через М-7

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», большая реконструкция ожидается не только в «подземнике», но и на всем участке Пекинки, именуемом «подъездом к Иваново» - участка трассы в черте Владимира с 0 по 8 километры.

Планируется, что в ходе работ дорожники полностью обновят дорожную одежду, оборудуют новую систему водоотвода, а также приведут в порядок примыкания местных дорог.

Пока проект готовятся направить на госэкспертизу, предварительно ремонт начнут в 2022 году.

Также в Упрдоре заявили, что капитально отремонтируют знаменитый пешеходный переход в Юрьевце, ставший «яблоком раздора» между городской администрацией и дорожниками после того, как последние закрыли наземный переход, что вызвало нарекания среди местных жителей.

На днях появилась информация, что в переход стекает вода. Дорожники признали, что там действительно выявлено нарушение гидроизоляции, что приводит к попаданию в «подземник» воды. Пока там проводят работы по «минимизации последствий подтекания и удалению воды из перехода», а грядущим летом здесь проведут текущий ремонт, а затем и капитальный.