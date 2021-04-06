Во Владимире выбрали лучших чтецов «Живой классики»

«Живая классика» — самый масштабный литературный проект России для детей и подростков. Ежегодно в нем принимают участие более 2,5 миллионов школьников.

Оценивали юных талантов писатели, артисты, телеведущие и специалисты в области детского чтения. Перед жюри стояла непростая задача выбрать из нескольких десятков артистичных и хорошо читающих подростков троих, которые и будут представлять регион в финале конкурса.

Победителями регионального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» во Владимирской области стали: Вячеслав Лавренчук (СОШ №1) с произведением Дика «Железная воля», Иван Тумаков ( Школа №3 г. Юрьев-Польского) с произведением Петросяна «Записки», Юлия Абрамова (СОШ №9) с произведением Закруткина «Матерь человеческая».

В мае школьников ждет поездка в международный центр «Артек», где с ними будут заниматься лучшие педагоги театральных вузов, журналисты и актеры. Кроме того, ребята продолжат бороться за звание лучшего чтеца страны. Всероссийский финал состоится 23-24 мая.