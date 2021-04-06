На прошлой неделе во Владимирской области ОРВИ заболело больше шести тысяч человек

За прошедшую неделю в больницы Владимирской области обратилось 6 710 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 058 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 32,7%. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в этой возрастной категории.

- Во Владимире зарегистрировано 2 035 обращений, среди них 869 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 51,4%. По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа не зарегистрированы. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, hCov (сезонная коронавирусная инфекция), - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.