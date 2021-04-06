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Спорт6 апреля 2021 8:48

Владимирский спортсмен стал чемпионом ЦФО по боксу

На соревнования собрались 111 спортсменов из 17 регионов центра России
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Чемпионат ЦФО по боксу среди мужчин 19-40 лет прошел с 30 марта по 3 апреля в Щекино Тульской области. 111 спортсменов из 17 регионов центра России бились за право поехать на чемпионат России, который пройдет с 25 августа по 4 сентября в Кемерове.

Владимирский боксер Карен Аветисян в весовой категории до 81 кг провел 4 поединка. В предварительных поединках он одержал победы над Алексеем Демченко из Белгородской области, Артемом Ильиным из Калужской области, в полуфинале - над Максимом Емельяновым из Тульской области.

В финале Аветисян встретился с другим боксером из Владимирской области - Рустамом Магомедовым из Коврова. Во втором раунде Аветисян получил рассечение. Боковые судьи подсчитали очки на момент остановки боя, и единогласным решением судей победу одержал Карен Аветисян. Таким образом он выполнил норматив мастера спорта по боксу.

Рустам Магомедов занял второе место.

Карен занимается боксом на базе Спортивной школы олимпийского резерва по боксу во Владимире под руководством заслуженного тренера Армении Вазгена Егикяна.