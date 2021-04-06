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Коронавирус Covid-196 апреля 2021 8:42

Во Владимирской области до июля продлили выплаты немедицинскому персоналу за работу в ковидных госпиталях

Общий объем финансирования - больше 8,8 миллионов рублей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Размер ежемесячной стимулирующей выплаты – более 8300 рублей. Она положена немедицинскому персоналу медучреждений, который ежедневно выполняет свои обязанности в инфекционных отделениях в непосредственной близости с ковид-пациентами. Эти выплаты также предоставляются работникам, которые задействованы в устранении аварийных ситуаций и технических неполадок в «красной зоне».

Сейчас в региональной системе здравоохранения насчитывается 135 работников из числа немедицинского персонала, отвечающих этим критериям. Все они трудятся в 16 государственных медицинских учреждениях, где развернуты инфекционные госпитали. Общий объем финансирования стимулирующих выплат – свыше 8,8 миллионов рублей.