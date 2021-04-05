Жители Доброго жалуются на странный привкус воды

В социальных сетях появились сообщения жителей Доброго о том, что вода, текущая из крана, приобрела странный вкус и запах. "ВладимирВодоканал" уверяет, что вода проходит необходимую очистку, но паводок дает о себе знать.

- В настоящее время наступил паводковый период, когда происходит быстрое таяние снега по берегам р. Нерль и попадание различных загрязняющих веществ в водоисточник, в связи, с чем могут наблюдаться краткосрочные отклонения по показателям запаха и привкуса, особенно при контакте с горячей водой. Нарушений технологических режимов на станции водоочистки нет, поступающая на станцию вода проходит все необходимые ступени очистки и обеззараживания. В паводковый период контроль за качеством подготавливаемой воды и направляемой потребителю осуществляется в усиленном режиме, - подчеркнули во "ВладимирВодоканале".