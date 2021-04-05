Владимирским студентам помогут с поисками работы

7 апреля в 12.00 в корпусе Владимирского государственного университета на проспекте Строителей, 11 состоится ярмарка педагогических вакансий для выпускников вузов, педагогических колледжей, специалистов педагогических направлений, которые в настоящее время ищут работу в школах.

На мероприятие приглашены представители администрации Владимирской области, специалисты муниципальных отделов образования, директора школ 33 региона.

Кроме того, с 7 по 30 апреля на платформе ФАКУЛЬТЕТУС (цифровая карьерная среда для университетов, студентов и работодателей) пройдёт виртуальная ярмарка вакансий. В мероприятии примут участие предприятия различных отраслей экономики. Студенты Владимирской области смогут разместить резюме для поиска работы.