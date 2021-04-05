В Собинке 15-летний подросток до смерти забил своего знакомого

СУ СКР по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего молодого человека, обвиняемого в "причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- По версии следствия, 26 марта подросток вместе со своим знакомым и двумя девушками выпивали. Между молодыми людьми произошел конфликт, обвиняемый юноша стал бить 21-летнего знакомого руками и ногами по голове, а потом ударил его табуретом, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

От полученных травм молодой человек скончался через несколько дней в Собинской районной больнице.

Подросток находится под стражей. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается.