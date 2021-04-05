В Юрьев-Польском разбойник отобрал у парня телефон и пригрозил убийством

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Юрьев-Польский районный суд отправил за решетку 28-летнего местного жителя, обвинявшегося в разбой с угрозой применения насилия.

Как установлено судом, 10 ноября минувшего года к 18-летнему парню, возвращавшемуся с учебы, подскочил неизвестный молодой человек, потребовавший отдать ему сотовый телефон. На отказ он достал пневматический пистолет и пригрозил выстрелом. Тогда студент отдал телефон, после чего преступник пригрозил, что убьет его, если тот кому-то расскажет о произошедшем, и скрылся.

Однако парень сразу по приходу домой вызвал полицию, и оперативники в тот же день задержали разбойника. Он признал свою вину частично, заявив, что убийством не угрожал. В итоге суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима.