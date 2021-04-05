Школу в Покрове построят на год раньше

фото с сайта администрации Петушинского района

На минувшей неделе прошло рабочее совещание по вопросу строительства школы в городе Покров.

Петушинский район приобрел проект школы на 1100 мест, площадка для строительства уже подготовлена. Сейчас завершаются проектные работы по привязке проекта, следующий этап - прохождение государственной экспертизы.

Школу должны были закончить к 2024 году, однако после жалобы местных жителей в администрацию президента, белому дому поручили сократить срок на год.

Школа будет состоять из 4 блоков переменной этажности (общеобразовательный корпус (блок старших классов, административно-хозяйственный блок, блок младших классов), блок 4 – физкультурно-оздоровительный блок), соединенных с помощью теплого перехода.

Общеобразовательный корпус по функциональному назначению делится на три блока: блок старших классов, административно-хозяйственный блок, блок младших классов. Наполняемость классов – 25 человек; режим работы школы – односменный с продленкой; вместимость актового зала (концертный зал) – 350 мест; штат сотрудников школы – 102 человека; количество педагогов в школе – 43 человека.