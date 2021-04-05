Меленковский Степан Картофан и Илья Муромец претендуют на попадание в "Топ-1000 культурных туристических брендов России"

В России проводятся итоговые отборы конкурса «Топ-1000 культурных туристических брендов России».

В список войдут известные, преимущественно на локальном уровне, бренды. Это культурные и символические природные объекты, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры.

11 объектов Владимирской области уже попали в перечень предварительного отбора. Медиапроект объединил литературных и фольклорных героев-Царя Гороха из Гороховца, Илью Муромца, Петушка Золотого Гребешка, меленковского Степана Картофана, вязниковскую Купчиху Вишню, Шоколадную Фею из Покрова и других персонажей в некое Сказочное кольцо Владимирской Руси.

До 30 апреля жители Владимирской области могут проголосовать за любимые бренды в рамках итогового этапа конкурса на национальной интернет-платформе «ЖИВОЕНАСЛЕДИЕ.РФ».

Народное голосование определит топ-5 самых популярных и востребованных брендов.