Коммунальщики уберут Владимир без помощи жителей

фото с сайта городской администрации

В областном центре 1 апреля стартовал традиционный весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города, который продлится до 30 апреля. Учитывая существующие пандемические ограничения и рекомендации Роспотребнадзора, в этом году проведение месячника по благоустройству предусматривается только силами городских учреждений ЖКХ, без привлечения местных жителей.

Каждая районная администрация реализует свои планы работ и будет еженедельно отчитываться об их выполнении в городское управление ЖКХ.

Особое внимание в ходе месячника уделяется выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.