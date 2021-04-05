Владимирский театр кукол готовит спектакль-экскурсию

фото Владимирского театра кукол

Владимирский театр кукол готовит новый спектакль "Маленькое приключение в волшебном лесу". Автор и режиссер Мария Кузнецова из города Мытищи. Художник - Анастасия Гончарова из Санкт-Петербурга.

Это новая и необычная форма для театра - спектакль-экскурсия. Постановку смогут увидеть не только обычные юные зрители, но и дети с нарушением зрения и незрячие ребята.

В постановке будут использованы методы полного погружения в действо и восприятия происходящего детками: обоняние, звуки, тактильные ощущения. Действие спектакля будет сопровождаться тифлокомментированием - лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему (слабовидящему) без специальных словесных пояснений.

Ребят будет встречать Лесовичок, который проводит всех в свой лес, расскажет свои секреты, даст возможность услышать симфонию дождя и узнать, о чем шепчутся муравьи.