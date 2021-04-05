За три года Владимирская область потеряла почти 34 тысячи человек

РИА Новости подготовило демографический рейтинг регионов. Согласно ему, за последние три года численность населения выросла в 21 российском регионе. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, минимальный — в Еврейской автономной, Магаданской и Тамбовской областях. В трех субъектах Федерации численность населения практически не изменилась, в 44 — пошла на убыль.

Что касается Владимирской области, то она заняла в рейтинге 70-е место из 85. За три года область лишилась 33,9 тысяч человек. К слову, это показатели среднего районного города. Меньше стало не только коренных жителей, но и мигрантов. Естественная убыль населения составила 2,6 процента.

Вслед за 33-регионом идут соседи - Ивановская область. Обогнали нас Ярославская область, которая расположилась на 53-м месте, 65-ю строчку рейтинга занимает Новгородская область.

По данным Владимирстата, к 2036 году население региона сократится на 122 763 человека и составит 1226482 жителя.