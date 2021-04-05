Житель Владимира получил восемь лет тюрьмы за убийство своей матери

Ленинский районный суд вынес приговор 53-летнему владимирцу. Его признали виновным в "причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего".

20 ноября прошлого года в одной из квартир на улице Нижняя Дуброва произошла ссора между мужчиной и его 73-летней матерью. Он ударил ее в голову. После этого толкнул ее в спину, отчего она упала на пол, ударившись лбом о дверной косяк и угол шкафа.

- Лежащую на полу пожилую женщину сын продолжил бить по голове ногами. Потерпевшей причинена закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком головного мозга и повлекшая ее смерть, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судом в качестве смягчающих наказания обстоятельств учтена явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Приговор в законную силу не вступил.