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Общество5 апреля 2021 12:14

Губернатор Владимир Сипягин подарил Эдуарду Маркину на 80-летие сертификат на 1,5 миллиона рублей

Они пойдут на приобретение пианино
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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4 апреля Губернатор Владимир Сипягин поздравил с 80-летием Почётного гражданина Владимирской области, основателя, художественного руководителя и дирижёра Владимирской хоровой капеллы мальчиков и юношей Эдуарда Маркина.

На концерт коллектива, приуроченный к юбилею маэстро, пришли врио заместителя главы региона Григорий Вишневский, ученики Эдуарда Маркина, представители культурного сообщества Владимирской области, ценители творчества капеллы.

Владимир Сипягин помимо поздравлений вручил юбиляру подарок от администрации Владимирской области – сертификат на приобретение музыкальных инструментов на полтора миллиона рублей.