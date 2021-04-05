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Общество5 апреля 2021 11:43

"Школадная фея" в Покрове вошла в десятку самых забавных памятников России

Опрос был приурочен ко Дню смеха
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Сервис бронирования жилья TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие памятники самые забавные в России.

Больше всех голосов набрал Лысый памятник Петру I, расположенный в Санкт-Петербурге, - 18.37%. На втором месте – скульптурная композиция с клизмой и ангелочками в Железноводске - 16.33%. «Бронзу» получила в первоапрельском рейтинге скульптура «Влюбленные собачки» (14.29%), ее можно увидеть в Краснодаре.

В десятку самых смешных и порой нелепых памятников России вошли: монумент застигнутому любовнику (Томск), «Пермяк соленые уши» (Пермь), «Шоколадная фея» (Покров), скульптурная композиция «Коню с яйцами» (Воронеж), а также памятники комару (Ноябрьск), Йошкину коту (Йошкар-Ола), батарее центрального отопления (Самара).