В Александрове один из сотрудников бюджетного предприятия подозревается в служебном подлоге

В Александрове в суд передано уголовное дело в отношении одного из руководителей ФГУП ЭЗ «Александровский», которого обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии прокуратуры, в 2019 году он дал указания подчиненным изготовить продукцию по одному заказу, при этом никакого договора с предприятием не заключалось. Необходимые изделия были сделаны и отгружены, вот только более 200 тысяч рублей обвиняемый оставил себе. Кроме того, сторона обвинения считает, что сотрудник бюджетного предприятия внес в табель учета рабочего времени недостоверные сведения. Он приписал себе несколько больше часов, чем было на самом деле. В итоге на основании этих сведений ему выдали зарплату больше положенного. Речь идет о более чем 13 тысячах рублей.

В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб предприятию в полном объеме. Уголовное дело будет рассмотрено Александровским городским судом.