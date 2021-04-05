В Гороховецком районе хозяев сельхозземли оштрафовали за сорняки на участке

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, в октябре минувшего года инспектором ведомства во время рейда был обнаружен участок земли сельскохозяйственного назначения площадью почти 1,8 гектара, заросший сорняками, деревьями и кустарниками.

По закону владельцы таких земель обязаны содержать ее в хорошем состоянии, так что в конце года на хозяев участка был составлен административный протокол, собственников оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Однако постановление Россельхознадзора было оспорено в Гороховецком районном суде. Суд, пересмотрев административное дело, снизил сумму штрафа до 20 тысяч рублей, однако само наказание в итоге не отменил.