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Общество4 апреля 2021 19:06

В Муроме онкобольная женщина не смогла получить бесплатное лекарство

Пациентке пришлось тратить собственные деньги, чтобы не прерывать лечение
Алексей КОТМЫШЕВ
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На днях Владимирская транспортная прокуратура провела проверку по обращению муромлянки, стоящей на учете у врача-онколога в Клинической больнице «РЖД-Медицина», и являющейся инвалидом третьей группы.

По закону, женщина имеет право на льготное обеспечение лекарствами за счет бюджета, причем дорогое лекарство требуется ей ежемесячно. Тем не менее, с января железнодорожная больница выдавала ей препарат с большими задержками, а в марте не выдала вовсе, и тогда пациентке пришлось покупать лекарство за свой счёт.

Транспортные прокуроры по итогам проверки обратились с иском в суд, потребовав компенсировать женщине затраты на лекарство и внесли представление руководству облздрава.

В настоящее время ситуация с решением вопроса находится на контроле надзорного ведомства.