В Суздальском районе рыбакам на льду напомнили о правилах безопасности

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на этот раз инспекторский состав направился на излюбленное место многих владимирских рыболовов — на Глазовское водохранилище.

Пока официального запрета выходить на лед озера нет, однако с каждым днем это становится все опаснее. Об этом и напомнили сотрудники МЧС любителям подледного лова. Также рыбакам напомнили, что в условиях весеннего таяния лед необходимо простукивать пешней постоянно, проверяя каждый шаг. Если же лед прогибается под вашим весом, либо из лунки начинает поступать вода, не нужно медлить — следует тут же покинуть опасное место.

Также рыбакам стоит помнить, что нахождение на льду в запрещенных местах (там стоят соответствующие запрещающие аншлаги) карается областным законом штрафом от 800 до 4000 рублей.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».