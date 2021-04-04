Во Владимире мотоциклист выиграл суд у ДСУ-3 из-за колдобины на дороге

Как сообщает Октябрьский районный суд Владимира, обратившийся с иском по поводу возмещения ущерба житель указал, что совершил наезд на выбоину в дорожном покрытии, в результате чего мотоцикл получил технические повреждения, потребовавшие ремонта. В связи с этим мотоциклист потребовал возмещения ущерба.

Суд установил, что выбоина, в которую угодил водитель, превышала предельно допустимые размеры (выбоины не могут превышать по длине 15 сантиметров, 60 сантиметров по ширине и 5 сантиметров по глубине), а подрядчиком, ответственным за состояние дороги является именно ГУП «ДСУ-3».

В результате требования водителя были удовлетворены, решение суда вступило в законную силу. Впрочем, конкретная сумма, которую обязан выплатить ГУП за поврежденный мотоцикл, судом не называется.