В Собинском районе на реке Колокше затопило мост у деревни Чижово

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по состоянию на полдень 4 апреля от подъема уровня воды критических подтоплений, влияющих на жизнь людей, не произошло.

Тем временем, на Колокше произошел перелив части моста возле деревни Чижово. Сам мост на жизнеобеспечение населенного пункта не влияет, однако в объезд придется ехать шесть километров.

- Движение по мосту перекрыто, установлены предупреждающие знаки, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

На данный момент ширина затопленного участка составляет 15 метров, а глубина подтопления над мостом — 40 сантиметров.