В Гороховец вечерняя электричка из Нижнего Новгорода станет прибывать позже

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 12 апреля поезд №6321 сообщением Нижний Новгород — Гороховец будет следовать измененным расписанием, в связи с чем на конечную станцию состав прибудет на несколько минут позже.

Изменения связаны с тем, что под Гороховцом будет введена посадка и высадка пассажиров на остановочном пункте Галицкая.

Обновленное расписание электрички №6321 будет выглядеть следующим образом:

отправление из Нижнего Новгорода в 18:26, затем Дзержинск 19.07-19.21, Пушкино 19.25-19.26, Жолнино 19.29, Решетиха 19.31-19.32, о.п. 392 км 19.35, Сейма 19.37-19.38, Горбатовка 19.43, Ильиногорская 19.48-19.49, Ильино 19.51, Галицкая 19.57-19.58, прибытие в Гороховец в 20.05.

Данные изменения железнодорожники просят учесть при планировании своих поездок.