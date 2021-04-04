Жительницу Владимира мошенники обманули на 1,5 миллиона рублей

Аферисты позвонили даме и представились сотрудниками банкаКак сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, преступление было совершено в начале марта.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка, сообщив, что некие мошенники пытаются взять на ее имя кредит, и убедил женщину совершить операцию по «защите» денег.

С этой целью жертва мошенников оформила кредиты в пяти разных банках, обналичила деньги, а потом внесла на счета, которые указали ей жулики. Таким образом женщина перевела им полтора миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», преступников ищут. А полицейские предупреждают граждан о необходимости быть внимательнее и ни в коем случае никогда не верить людям, которые представляются «сотрудниками банка» и предлагают совершить сомнительные операции с деньгами.