Александровец с ножом напал на подростка

Житель Александровского района отправится за решетку за разбой. Житель города Струнино Александровского района в августе прошлого года оказался около магазина «Машенька» пьяным. Мужчина решил раздобыть денег, напав на проходившую мимо девочку. Угрожая несовершеннолетней ножом, он потребовал отдать ему имевшиеся у него наличные. Одна девочка не растерялась и сумела убежать. Разбойника, ранее неоднократно судимого и признавшего свою вину, нашли и отправили в колонию строгого режима на два года и восемь месяцев. Добиться смягчения наказания осужденному не удалось.