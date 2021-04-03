Кольчугинец заставил заплатить компанию за упавшую крышу

Житель Кольчугино обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино». В июле прошлого года в регионе, в том числе в Кольчугино, бушевал сильный ураган, и поздним вечером с крыши дома на улице Ломако, за состояние которого отвечала эта компания, сорвало листы железа. Они упали на крышу его жигулей двенадцатой модели, припаркованных недалеко от дома. В итоге ремонт машины обошелся владельцу почти в пятьдесят тысяч рублей. Суд встал на его сторону, взыскав с «УК в ЖКХ г. Кольчугино» в его пользу в счет возмещения ущерба 49 100 рублей, штраф в размере 24 550 рублей, судебные расходы в размере 18 673 рублей. УК обжаловала это решение, настаивая, что всему виной форс-мажор и не доказано, что машина пострадала именно из-за упавшего с крыши металла. Однако вышестоящая инстанция посчитала, что показания свидетеля и акт обследования комиссии – достаточные доказательства. Кроме того, суд учел, что во время урагана в городе пострадали крыши только трех домов, за состояние которых отвечала эта УК. В итоге решение оставили без изменений.