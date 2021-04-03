Меленковец из ревности убил соперника и ранил девушку

В июле прошлого года меленковец вместе с приятелем был в гостях у местной жительницы. Посидев за столом и выпив, один из них приревновал, вспыхнула ссора и гости стали оскорблять друг друга. Один из них схватил со стола кухонный нож и ударил соперника не менее четырнадцати раз, тот пытался закрыться руками, но это его не спасло – в течение получаса он скончался от ран. Хозяйка квартиры пыталась остановить нападавшего и отобрать у него нож, но тот не останавливался, лишь угрожал ей убийством. Несмотря на угрозы, женщины не сдалась и тогда гость нанес ей не менее восьми ударов. К счастью, девушка выжила. За убийство, угрозы убийством и причинение легкого вреда здоровью меленковец отправится в колонию строгого режима на двенадцать лет.