Во Владимирской области занято 60% коек для больных коронавирусом

По состоянию на 3 апреля в медицинских организациях региона действуют 894 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день 60,1 процента из них занято – 537 коек, свободны – 357 коек. Также в регионе продолжают активно тестировать пациентов на коронавирус. В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 2151 исследование на Covid-19. Напоминаем, все вопросам, связанные с коронавирусной инфекцией, можно задать на «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33.