В Кольчугино из-за пожара эвакуировали 11 человек

В 05:30 03 апреля в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Кольчугино на улице 5 Линия. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место, а по прибытии обнаружили открытое горение в квартире. Как выяснили пожарные в составе звена газодымозащитной службы, горела внутренняя отделка и имущество в квартире. Спасатели не дали огню распространиться по всему дому и ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет на пожаре нет, эвакуировано 11 человек. Справиться с огнем сумели пятнадцать пожарных. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.