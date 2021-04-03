Владимирец заставил дорожников заплатить за сломанный мотоцикл

Житель Владимир обратился в суд с иском к ГУП ВО «ДСУ № 3» о возмещении ущерба. Управляя мотоциклом, он наехал на выбоину в асфальте, а в результате его мотоцикл получил технические повреждения. Октябрьский районный суд встал на его сторону, поскольку в соответствии со схемой места дорожно-транспортного происшествия на исследуемом участке проезжей части автодороги имелась яма, размеры которой превышали предельные допустимые размеры - предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. Подрядчиком, ответственным за состоянием указанной автодороги является ГУП ВО «ДСУ № 3», таким образом, учитывая выводы судебной экспертизы о стоимости причиненного ущерба, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. Решение суда вступило в законную силу.