Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 апреля 2021 17:35

Во Владимирской области к вечеру 1 апреля заявления на коронавирусные выплаты на детей подали 1500 человек

Большинство заявлений подано через сайт Госуслуг
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий

31 марта 2021 года Правительство Российской Федерации утвердило правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно, прозванные в народе "коронавирусными". А с 1 апреля уже ведётся приём заявлений от граждан на предоставление этой выплаты.

По состоянию на вечер 1 апреля во Владимирской области принято свыше полутора тысяч заявлений, в том числе 1400 − через Единый портал предоставления государственных услуг и 105 – в отделах социальной защиты населения и многофункциональных центрах.

По принятым заявлениям в порядке межведомственного взаимодействия направляются уточняющие запросы о доходах и составе семьи, наличии регистрации, записей актов гражданского состояния.