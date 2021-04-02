Во Владимирской области к вечеру 1 апреля заявления на коронавирусные выплаты на детей подали 1500 человек

31 марта 2021 года Правительство Российской Федерации утвердило правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно, прозванные в народе "коронавирусными". А с 1 апреля уже ведётся приём заявлений от граждан на предоставление этой выплаты.

По состоянию на вечер 1 апреля во Владимирской области принято свыше полутора тысяч заявлений, в том числе 1400 − через Единый портал предоставления государственных услуг и 105 – в отделах социальной защиты населения и многофункциональных центрах.

По принятым заявлениям в порядке межведомственного взаимодействия направляются уточняющие запросы о доходах и составе семьи, наличии регистрации, записей актов гражданского состояния.