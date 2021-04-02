В Юрьев-Польском нетрезвый парень угнал машину будущей тещи

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, экипаж ГИБДД остановил «Ладу» девяносто девятой модели, за рулем которой находился 21-летний молодой человек из числа местных жителей.

Инспекторы выяснили, что за руль он сел нетрезвым, при этом раньше уже попадался за пьяную езду, за что ранее был лишен водительского удостоверения. Более того, оказалось, что и сама «Лада» парню не принадлежит.

В ходе разбирательства стало известно, что молодой человек в тот вечер находился в гостях у своей девушки, и в какой-то момент взял ключи от машины её матери, чтобы покататься. Однако поездку прервали сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: за повторную езду в нетрезвом виде и за угон автомобиля. На время следствия парня отпустили под подписку о невыезде.