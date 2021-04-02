Карантин по Африканской чуме свиней продлен во Владимире до конца апреля

С февраля во Владимире действует карантин по африканской чуме свиней. Он был введен после того, как в личном хозяйстве по адресу: улица Большая Нижегородская, 130 был обнаружен очаг опасной болезни. И на днях губернатор Владимир Сипягин продлил карантин вплоть до конца апреля. В официальном указе указана дата - 28 апреля.

Что касается хозяйства, где изначально обнаружилась больная свинья, то всех поросят пришлось убить. После этого пока во Владимире больше не было случаев заражения АЧС.

Напомним, что уже несколько лет в регионе бушует чума свиней. Она сильно ударила по свиноводству. И на данный момент эта отрасль животноводства сведена во Владимирской области практически к нулю.