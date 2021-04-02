На благотворительный счет пострадавшего от пожара Владимирского театра драмы поступило больше 2 миллионов рублей

На днях состоялось очередное заседание рабочей группы по оперативному решению вопросов восстановления здания Владимирского театра драмы.

С июля по ноябрь 2020 года на благотворительный счет театра поступило 2 миллиона 055 тысяч рублей. Чуть больше миллиона из этой суммы театр уже направил на инженерно-техническое обследование театра, ремонт дверей центрального входа, замену лебедок, мелкий ремонт остекления, замену парапетов и ряд других работ.

- Разработка научно-проектной документации по реконструкции здания ведется в четыре этапа, почти половина работ завершена, фирма-подрядчик уже подготовила эскизный проект реконструкции, который сейчас передается на историко-культурную экспертизу, - сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

По итогам экспертного обследования все инженерные коммуникации в театре признаны изношенными, поэтому будут заменены на современные энергоэффективные и безопасные. Будет полностью заменена система электроснабжения, установлены новые системы оповещения и противопожарной безопасности.

Здание предстоит привести в соответствие всем современным нормам пожарной безопасности и доступности для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. При этом основной идеей в дизайне внутренних помещений станет комфорт посетителей и соответствие изначальному стилю здания.